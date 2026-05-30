«Не дождутся»: худрук театра «Ромэн» опроверг слухи о плохом самочувствии

Художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сергиенко опроверг слухи о том, что ему потребовалась помощь врачей из-за боли в сердце. В беседе с РИА Новости он добавил, что находится на рабочем месте и здоров. Сегодня в театре должен состояться спектакль «Мы — цыгане», который считается визитной карточкой учреждения.

Все нормально. Я сижу в своем кабинете и работаю. Не дождутся! — заявил Сергиенко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист якобы вызвал скорую помощь в театр из-за плохого самочувствия. Источник также указал, что, несмотря на рекомендации врачей, руководитель культурного учреждения категорически отказался от госпитализации в стационар.

