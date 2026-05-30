Струя кипятка забила из стены магазина и попала на видео

Струя кипятка забила из стены в одном из магазинов Санкт-Петербурга

Прорыв трубы произошел в магазине на Заводской улице в Усть-Славянке в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru. В опубликованном ролике видно, как из стены бьет мощная струя горячей воды. Информация о пострадавших и масштабе причиненного ущерба уточняется.

Ранее пресс-служба котокафе «МяуМяу» в Калининграде сообщила, что больше 20 кошек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой. Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Животных ошпарило кипятком. Постояльцами кафе были бездомные кошки, взятые владельцами с улицы.

Также сообщалось, что фонтан кипятка забил из-под земли в Санкт-Петербурге. Коммунальная авария произошла на Шлиссельбургском проспекте. Водяной столб достиг высоты 12-го этажа.

Ранее сообщалось, что 36-летний петербуржец на самокате проехал в зону разлива горячей воды, проигнорировав предупреждения сотрудников «ТЭК СПб» и заградительный пост МЧС. Он получил ожоги второй степени и был оперативно доставлен в больницу.

