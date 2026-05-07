Больше 20 кошек погибли из-за прорыва трубы в котокафе в Калининграде

Больше 20 кошек погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в котокафе «МяуМяу» в Калининграде, сообщила пресс-служба заведения в Telegram-канале. Трагедия произошла в ночь на 7 мая. Животных ошпарило кипятком.

Произошла трагедия, ночью прорвало трубу и затопило кипятком котокафе. 22 котика точно погибли, — говорится в сообщении.

Под струю кипятка попали десятки животных. Несколько кошек получили серьезные ожоги, они находятся в тяжелом состоянии. В настоящее время ветеринары борются за их жизни.

Постояльцами кафе были бездомные кошки, взятые владельцами с улицы. Также хвостатых время от времени приносили волонтеры.

Ранее около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Во дворе частного дома загорелась пристройка, где разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов.

В МЧС сообщили, что пожар в надворной постройке мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Для установления точных обстоятельств трагедии специалисты испытательной пожарной лаборатории проводят разбирательство.