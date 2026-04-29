Названа причина пожара, в котором погибли 200 собак Пожар с гибелью 200 собак в Нижнем Новгороде мог вспыхнуть из-за печи

Пожар в надворной постройке в Нижнем Новгороде, в котором погибли 200 собак, мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, сообщает пресс-служба МЧС Нижегородской области. Постройка на территории одного из домов на улице Воронихина загорелась утром 29 апреля.

Предварительно нарушение правил эксплуатации печного отопления послужило причиной возгорания. Специалисты испытательной пожарной лаборатории разбираются во всех обстоятельствах произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошел пожар, в результате которого погибло около 200 собак. Возгорание случилось во дворе частного дома, где загорелась пристройка.

Юрист Михаил Пирогов пояснил, что хозяйке, потерявшей около 200 собак в результате пожара в Нижнем Новгороде, может грозить до пяти лет тюрьмы за жестокое обращение с животными. По его словам, следствию предстоит установить, в каких условиях содержались питомцы. Он добавил, что, помимо жестокого обращения, в ситуации есть признаки нарушения пожарной безопасности.