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11 июня 2026 в 17:12

Пожарные полностью потушили возгорание на складе в Новосибирске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Новосибирске полностью ликвидирован пожар на складе с пластиком, сообщили ТАСС в МЧС России. Специалисты устанавливают причину возгорания.

Пожар в Новосибирске полностью потушен. Причина пожара устанавливается, — сообщили в министерстве.

Мощный пожар произошел на территории производственной площадки в Заельцовском районе Новосибирска. По информации МЧС, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. По предварительным данным, ЧП могло произойти на территории завода «Экран», который является крупным поставщиком электрооборудования и стекольной продукции.

В МЧС подтвердили, что возгорание произошло в районе этого предприятия. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 2,8 тыс. кв. м. К тушению возгорания привлекли пожарный поезд.

До этого сообщалось о трех природных пожарах общей площадью 31,4 гектара на территории Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Благодаря усилиям экстренных служб один из действующих очагов возгорания уже удалось локализовать.

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МЧС РФ
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