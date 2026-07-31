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31 июля 2026 в 12:24

Юный россиянин хотел уйти на СВО и устроить теракт

ФСБ задержала юного агента украинских спецслужб в Ростовской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали 18-летнего жителя Таганрога, завербованного украинскими спецслужбами для совершения теракта против сослуживцев на СВО, сообщили в пресс-службе управления. По данным ведомства, агент планировал примкнуть к российским подразделениям, чтобы осуществить преступный замысел, передает ТАСС.

Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военнослужащих, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что один из фигурантов дела о шпионаже в ЛНР намеревался сдавать в аренду баню российским военнослужащим, чтобы записывать их беседы для украинской разведки. На допросе задержанный пояснил, что сотрудник СБУ вышел на него самостоятельно, узнав о строительстве этого объекта.

Кроме того, в ФСБ России сообщили, что задержанный в Крыму агент украинской разведки с псевдонимом Карлсон получал от кураторов 10–20 тыс. рублей за фотосъемку Крымского моста и объектов ВС РФ. По данным ведомства, вербовка произошла в 2024 году через сотрудника спецслужб Украины, который назвался Сергеем.

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