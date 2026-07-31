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31 июля 2026 в 02:32

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на российский регион

Слюсарь: в Гуково Ростовской области при налете дронов ВСУ пострадала женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Гуково пострадал один человек, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Медики оказывают помощь пострадавшей женщине, спасательные работы продолжаются. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также был поврежден жилой многоквартирный дом из-за удара БПЛА, что повлекло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения, где им оказывается необходимая поддержка. В Батайске в результате падения обломков БПЛА повреждены частные дома и здание магазина; при этом пострадавших и возгораний не зафиксировано.

В Ростове-на-Дону падение обломков БПЛА вызвало возгорание лесопосадки, которое полностью ликвидировали, пострадавших не было. Администрация уточнила, что информация о жертвах и материальном ущербе будет предоставляться по мере поступления новых данных. В настоящее время сохраняется угроза действия беспилотников на территории Ростовской области.

Ранее стало известно, что военные в Севастополе отражают атаки украинских вооруженных сил, при этом функционирует противовоздушная оборона и задействованы мобильные огневые группы. В результате действий по отражению атаки в районе Фиолента и на Северной стороне было сбито два беспилотных летательных аппарата. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

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