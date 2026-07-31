Трамп сделал заявление о будущем сектора Газы

Израиль выведет свои войска из Газы, после того как будет полностью разоружен ХАМАС и прочие вооруженные группы, объявил в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп. После этого безопасность анклава возьмутся обеспечивать стабилизационные миротворческие силы и новая палестинская полиция.

По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей, — написал республиканец.

Ранее Трамп заявил в своих социальных сетях о достижении исторического соглашения на Ближнем Востоке. Оно предусматривает полное разоружение движения ХАМАС и всех иных вооруженных формирований в секторе Газа.

По условиям соглашения, группировка должна разоружиться в течение 6–8 месяцев, передать карты туннелей и складов, а оружие поместить под контроль международных сил. Боевики, сдавшие личное оружие, получат выплаты. Всего документ подразумевает 20 пунктов. Давление на ХАМАС оказывали Катар, Турция и Египет. Ключевую роль сыграл глава египетской разведки Хассан Рашад.