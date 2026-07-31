Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ стало результатом компромисса между президентом Украины Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат пояснил, что, несмотря на желание украинского лидера сохранить Александра Сырского на посту, публичное и международное политическое давление со стороны этих либеральных групп вынудило Зеленского уступить.

Он согласился запустить туда вот этого человека, не совсем грамотного, не совсем умного, но принадлежащего к той когорте, которую представлял [экс-министр обороны] Михаил Федоров. В итоге ему нужно было продвинуть его и поставить на должность главкома, — сказал дипломат.

Ранее политолог-международник Владимир Оленченко допустил, что недавний вход неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши мог являться спланированной провокацией со стороны Киева. Он также назвал Михаила Драпатого человеком, не обладающего сильными политическими навыками, но склонного к террористическим методам.