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31 июля 2026 в 03:21

В России раскрыли причины назначения Драпатого главкомом ВСУ

МИД РФ: назначение Драпатого стало унизительным компромиссом для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ стало результатом компромисса между президентом Украины Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Дипломат пояснил, что, несмотря на желание украинского лидера сохранить Александра Сырского на посту, публичное и международное политическое давление со стороны этих либеральных групп вынудило Зеленского уступить.

Он согласился запустить туда вот этого человека, не совсем грамотного, не совсем умного, но принадлежащего к той когорте, которую представлял [экс-министр обороны] Михаил Федоров. В итоге ему нужно было продвинуть его и поставить на должность главкома, — сказал дипломат.

Ранее политолог-международник Владимир Оленченко допустил, что недавний вход неизвестных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши мог являться спланированной провокацией со стороны Киева. Он также назвал Михаила Драпатого человеком, не обладающего сильными политическими навыками, но склонного к террористическим методам.

Россия
Украина
Михаил Драпатый
Владимир Зеленский
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