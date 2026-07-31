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31 июля 2026 в 03:15

Трамп туманно ответил на вопрос о передаче Украине лицензии для Patriot

Трамп не уверен, что Киев получит лицензию на выпуск боеприпасов для Patriot

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times он отметил, что вопрос рассматривается, но Вашингтон крайне осторожен в таких решениях.

Это очень необычные вооружения, нам нужно проявлять некоторую осторожность в том, кому мы выдаем лицензии. Мы, по сути, не выдаем лицензии на оборудование, — уточнил американский лидер.

Вашингтон сохраняет жесткий контроль над производством критически важных компонентов для ПВО, даже для союзников. Возможная передача лицензии Украине остается под вопросом, несмотря на ее острую потребность в снарядах для Patriot. Окончательное решение будет зависеть от переговорного процесса и стратегических интересов США. Пока Киев продолжает рассчитывать на поставки, но без собственного производства.

Ранее сообщалось, что Украина может рассчитывать на поставку из США не более 10–20 ракет для комплексов Patriot. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов обратил внимание, что этого арсенала Киеву хватит примерно на одну ночь. Он уверен, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена.

США
Украина
Дональд Трамп
ЗРК Patriot
боеприпасы
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