«Комбинация из трех пальцев»: раскрыто, что ждет Киев вместо ракет Patriot Леонков заявил о нехватке у США ракет PAC-3 для поставок Украине

Военный эксперт, директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил РИА Новости, что Украина не получит необходимое количество зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, США не могут передать Киеву такие объемы вооружений из-за собственных ограниченных запасов.

Зеленскому нарисуют комбинацию из трех пальцев. США не смогут им предоставить такое количество ракет, так как у самих, по подсчетам экспертов, осталось примерно 800 ракет при том, что конфликт с Ираном продолжается. И еще, возможно, придется защищать Израиль, - заявил Леонков.

Он также сообщил, что до конфликта с Ираном в 2025 году США располагали 2330 ракетами-перехватчиками PAC-2 и PAC-3, а после двух операций их запас, по его оценке, сократился примерно до 800 единиц. При текущих темпах производства Пентагон получает около 20 ракет PAC-3 в месяц, поэтому до конца 2026 года ожидается поставка еще около 100 ракет, добавил военный эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.