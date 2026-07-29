Стало известно, куда пропал подозреваемый в убийстве женщины в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве женщины, пропавшей во время прогулки с собакой в Подмосковье, покинул Россию, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. В ГСУ СК по Московской области сообщили, что тело женщины обнаружено в лесу в Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным правоохранительных органов, в совершении преступления подозревается сожитель погибшей.

Подозреваемый выехал из страны, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что 39-летняя жительница Одинцовского округа пропала 17 июля после того, как вышла из ЖК «Ромашково» вместе с собакой и перестала выходить на связь. Спустя несколько дней найти след женщины удалось благодаря ее питомцу. Волонтеры обнаружили спаниеля на Советской улице в селе Ромашково и опубликовали его фотографию в чате. На объявление откликнулась мать пропавшей женщины.

Позже выяснилось: соседи 39-летней Натальи из села Ромашково рассказали, что ее сожитель, которого подозревают в ее убийстве, несколько дней выносил пакеты из квартиры. Соседи часто видели ее во дворе с собакой, однако мужчина рядом с ней не появлялся. Они считали, что женщина жила одна.