Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки

Жительницу Одинцовского округа нашли погибшей спустя почти две недели после исчезновения, сообщает Telegram-канал «112». Об этом стало известно после того, как волонтеры обнаружили ее собаку неподалеку от места трагедии.

Женщина пропала 17 июля после того, как вышла из жилого комплекса «Ромашково» вместе со своим спаниелем. Через несколько дней волонтеры нашли собаку на Советской улице в селе Ромашково. Животное находилось возле сарая.

Предварительно, рядом с этим местом обнаружили тело пропавшей. Следствие рассматривает версию убийства, однако официальных подробностей о произошедшем пока не сообщалось.

Ранее спасатели обнаружили тело 14-летнего подростка, пропавшего после попытки перейти реку Псезуапсе в Краснодарском крае. Туриста из Саранска унесло течением в Черное море вместе с отцом, которого нашли погибшим почти сразу после происшествия. Поиски подростка продолжались два дня.