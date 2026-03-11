Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 09:07

Собака спасла хозяйку от рака легких на ранней стадии

Daily Star: британка обнаружила у себя рак легких благодаря собаке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Британка Коллин Фергюсон рассказала, как немецкая овчарка по кличке Инка спасла ее от рака легких на ранней стадии — собака настойчиво принюхивалась к запаху женщины изо рта и хмурилась, передает Daily Star. Врач, осмотрев ее ротовую полость, посоветовал сдать пару анализов и ничего не обнаружил. Однако Инка продолжала принюхиваться к ней. Фергюсон пришлось сделать полное сканирование тела, так и выявили в ее легких опухоль размером с мяч для гольфа.

Бывшая учительница физики и математики рассказала: «Ее отношение ко мне изменилось, она просто начала зацикливаться на моем лице. Каждый раз, когда она принюхивалась, она хмурилась, — сказано в материале.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако большая часть пациентов может получить эту помощь бесплатно в рамках ОМС. По его словам, в стране сейчас лечат достаточно много онкологических заболеваний, причем очень успешно.

Великобритания
рак
собаки
питомцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Собака спасла хозяйку от рака легких на ранней стадии
Тренер перечислил БАДы, которые реально улучшают состояние
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.