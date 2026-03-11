Собака спасла хозяйку от рака легких на ранней стадии

Британка Коллин Фергюсон рассказала, как немецкая овчарка по кличке Инка спасла ее от рака легких на ранней стадии — собака настойчиво принюхивалась к запаху женщины изо рта и хмурилась, передает Daily Star. Врач, осмотрев ее ротовую полость, посоветовал сдать пару анализов и ничего не обнаружил. Однако Инка продолжала принюхиваться к ней. Фергюсон пришлось сделать полное сканирование тела, так и выявили в ее легких опухоль размером с мяч для гольфа.

Бывшая учительница физики и математики рассказала: «Ее отношение ко мне изменилось, она просто начала зацикливаться на моем лице. Каждый раз, когда она принюхивалась, она хмурилась, — сказано в материале.

Ранее глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев сообщил, что лечение онкологического заболевания в России в среднем обходится в несколько миллионов рублей, однако большая часть пациентов может получить эту помощь бесплатно в рамках ОМС. По его словам, в стране сейчас лечат достаточно много онкологических заболеваний, причем очень успешно.