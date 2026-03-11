«Звучит смешно»: военэксперт о готовности Зеленского защитить США в Иране

Украинские войска не располагают эффективными средствами для борьбы с новейшими иранскими беспилотниками Hadid 110, на фоне чего готовность президента страны Владимира Зеленского защищать интересы США на Ближнем Востоке выглядит неубедительно, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что технические характеристики стелс-дрона Тегерана делают его неуязвимым для систем перехвата ВСУ.

Иран создал новый дрон Hadid 110 и уже апробировал его. Он выглядит как БПЛА Shahed, только нос чуть сплющенный. Дрон полностью состоит из композитных материалов. У него реактивный двигатель, который развивает скорость до 500 км/ч. Дальность полета составляет до 500 км, а боевая часть вмещает до 50 кг. По этим дронам системы перехвата ВСУ не работают. У американцев есть система Merops, в ее состав входит дрон-перехватчик Surveyor. США продавали ее полякам, а те отдали Украине. Она включает в себя радиолокационную и оптико-электронную станции, а также БПЛА-перехватчик. Система борется с теми же Shahed. И вдруг Зеленский говорит, что готов предложить свои услуги [США в Иране]. Конечно, это звучит смешно, — высказался Кнутов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что слова Зеленского о якобы помощи 11 странам — соседям Ирана в ближневосточном конфликте являются частью пиар-кампании. По его мнению, украинский президент, заявляя о подобных запросах, пытается привлечь к себе внимание.