ВСУ ввели новые правила для документации в Доброполье ВСУ в Доброполье перешли на английский и французский языки

Украинские военные в районе Доброполья перешли на иностранные языки в документации, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Подразделения ВСУ начали вести служебную документацию на английском и французском языках.

Подразделения ВСУ в районе Доброполья ведут документацию на английском и французском языке. Вероятно — для удобства иностранных наемников в подразделениях Омега ГУР, которые были зафиксированы в этом районе, — пояснил он.

Ранее на Краматорском направлении в составе украинских подразделений зафиксирована работа операторов БПЛА из Франции. Командир роты добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Миссионер рассказал, что уровень подготовки противника и данные радиоперехвата позволили идентифицировать иностранные расчеты.

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что обстановка в приграничных районах остается «крайне напряженной». Он сообщил о планах по внедрению новых защитных мер, таких как антидроновые коридоры. Опыт их сооружения администрация планирует перенять у новых регионов.