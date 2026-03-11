ВСУ атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

Вооруженные силы Украины атаковали промышленное предприятие в пермской Губахе, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Сегодня на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеских беспилотников. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, — написал Махонин.

Ранее минимум два мирных жителя получили ранения при ударе украинского беспилотника по гражданской машине в Васильевке на территории Запорожской области. БПЛА ударил по ВАЗ-2115 на въезде в город. Пострадавшим, мужчинам 1961 и 1987 года рождения, уже оказывают медпомощь.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщали, что один человек пострадал после падения обломков беспилотника на частный дом в Адлерском районе Сочи. Фрагменты летательного аппарата пробили крышу здания.