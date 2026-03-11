Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Суд в Германии дал 10 лет 16-летнему украинцу за убийство соотечественницы

Суд в Германии приговорил 16-летнего гражданина Украины к 10 годам лишения свободы за убийство 32-летней соотечественницы и ее годовалой дочери, сообщает Der Spiegel. Преступление было совершено летом прошлого года в городе Дорстен.

По данным издания, подросток признан виновным в двойном убийстве. Следствие установило, что он избил женщину и ее ребенка на лесной тропе. Обвиняемый признался в содеянном. После обнаружения тела подозреваемый самостоятельно явился в полицию и признался в содеянном.

Следствие также установило, что ранее подросток и женщина поддерживали сексуальные отношения. Тело погибшей было обнаружено частично раздетым.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Никополе в Днепропетровской области умерла 10-летняя девочка, которую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию городской больницы. Оказалось, что в родную страну девочка вернулась из Чехии, где внезапно умерла ее мама, а родной отец и мачеха свели девочку в могилу. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что 19 февраля в 17:30 ребенка без сознания привезли в медучреждение. Врачи диагностировали внутричерепную гематому, закрытую черепно-мозговую травму и мозговую кому.

украинские беженцы
Германия
убийства
подростки
дети
