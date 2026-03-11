Долина раскрыла особенности сотрудничества с Бутманом

Народная артистка России Лариса Долина и народный артист России Игорь Бутман, как правило, не составляют программу своих совместных концертов заранее, об этом рассказала сама певица. По ее словам, они предпочитают формировать ее непосредственно перед выступлением, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы практически никогда заранее программу не записываем. Это происходит на репетиции перед концертом. Какое у нас с Игорем [Бутманом] настроение — такая программа и будет, — поделилась певица.

Певица отметила, что джаз стал отправной точкой для ее карьеры и открыл перед ней двери к экспериментам в других музыкальных сферах. Долина и Бутман выступят вместе 15 марта на XXVI фестивале «Триумф джаза».

Ранее сообщалось, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. По данным исследования, публикации с упоминанием певицы встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.