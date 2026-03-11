Оставивший россиянку на растерзание свиньям удивился приговору

Адвокат осужденного за убийство 17-летней девушки в Ужурском районе Красноярского края подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона. Месяц назад его осудили на 23 года в колонии строгого режима.

Приговор обжалован. Поступила апелляционная жалоба от адвоката, — сообщил собеседник.

Мертвую несовершеннолетнюю девушку нашли в загоне для свиней с многочисленными травмами. Первоначально следствие рассматривало версию гибели от нападения животных, но позже установило, что убийство совершил сосед девушки. Мужчина, работавший скотником у ее отца, затаил злобу на начальника и решил отомстить, убив его скот. Однако, войдя в загон, он столкнулся с дочерью управляющего. Он избил девушку деревянной палкой, а после изнасиловал.

