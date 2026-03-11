Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:53

В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью

Работа Сыромятнического гидроузла в Москве Работа Сыромятнического гидроузла в Москве Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Москве начали установку гидроузлов к весеннему половодью, сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу КГХ. Обычно половодье начинается с конца марта и длится по начало апреля.

Соответствующие подготовительные мероприятия уже стартовали. Проверяем работоспособность гидротехнических сооружений, расположенных на реках Яузе и Десне, Лихоборской обводнительной системе, Борисовской плотине, Канале имени Москвы, Истринском, Можайском и других водохранилищах, — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В ведомстве отметили, что, согласно прогнозам, паводок пройдет в штатном режиме. Весь талый сток смогут вместить водохранилища.

Ранее гидролог Сергей Беднарук заявил, что в Москве весной может затопить часть прогулочной зоны парка «Зарядье» и Филевскую набережную из-за таяния сугробов. При этом, по его мнению, никаких катастрофических последствий из-за возможных паводков не будет.

