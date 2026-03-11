Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей

Офтальмолог Шилова: современный образ жизни приводит к развитию близорукости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Современный образ жизни приводит к развитию близорукости у детей, рассказала 360.ru профессор доктор медицинских наук офтальмолог-хирург Татьяна Шилова. Она отметила, что дети сейчас ведут менее подвижный образ жизни и хуже питаются.

Рост заболеваемости напрямую зависит от технического прогресса. В числе прочих негативных факторов на зрение влияют малоподвижный образ жизни, высокоуглеводная диета и длительная работа на близком расстоянии от экранов, — рассказала Шилова.

Офтальмолог подчеркнула, что еще одной причиной развития близорукости становится недостаток естественного света. По ее словам, сейчас дети больше времени проводят в помещениях.

Ранее врач Виктория Баласанян рассказала, что избыток экранного времени у детей может привести к близорукости. Она отметила, что дети не всегда будут жаловаться на проблемы со зрением.

