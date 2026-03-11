Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:23

Военэксперт объяснил, ради чего ВСУ атакуют компрессорную станцию «Русская»

Военэксперт Дандыкин: атаки на компрессорную станцию «Русская» навредят Венгрии

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Попытки Вооруженных сил Украины атаковать компрессорную станцию «Русская» направлены на то, чтобы остановить поставки газа РФ в Венгрию и навредить Будапешту, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, такие действия украинских войск являются прямым подтверждением недавних слов российского лидера Владимира Путина о намерении Киева нарушить работу ключевых энергетических магистралей.

Атаки на объекты «Газпрома» говорят, что ВСУ вплотную взялись за то, о чем Путин говорил ранее — повреждение «Турецкого» и «Голубого» потоков. В частности по этой же причине они уже сутки атакуют Сочи. Украина хочет остановить поставки газа в Венгрию. Также я считаю, что может пострадать Турция, если газопроводы в итоге будут повреждены. Ситуация непростая. Надо смотреть, что будет дальше. Эти попытки атак ВСУ, я думаю, будут продолжаться. До этого все удары были отражены. Я уверен, что так будет и впредь. Мы защитим эти объекты, — пояснил Дандыкин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские удары по компрессорной станции «Русская» были совершены с целью остановки поставок газа европейским потребителям. По данным ведомства, расчеты средств ПВО и РЭБ предотвратили возможный ущерб объекту.

