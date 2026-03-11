Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 19:36

Франция забила тревогу из-за ситуации в Ливане

МИД Франции запросил экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану

Совет Безопасности ООН Совет Безопасности ООН Фото: Shutterstock/FOTODOM
Франция инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Ливане, передает пресс-служба МИД республики. Официальный представитель ведомства Паскаль Конфавре подчеркнул, что Париж стремится не допустить вовлечения страны в полномасштабный конфликт, который грозит обернуться катастрофой для региона.

Франция особенно следит за Ливаном, чтобы предотвратить скатывание этой страны в состояние войны <...> которую она не выбирала. В связи с этим Франция запросила организацию экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое состоится сегодня, — заявил Конфавре на брифинге.

Дипломатические усилия Парижа направлены на мобилизацию международного сообщества для оперативного купирования рисков эскалации и защиты ливанского суверенитета. Инициатива Франции уже получила поддержку со стороны европейских членов Совбеза, а также Бахрейна и Демократической Республики Конго.

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ объявили о начале ограниченной наземной операции против шиитского движения «Хезболла» на южной территории Ливана. Отряды зашли в южные районы соседней страны для обнаружения и ликвидации живой силы противника.

Франция
ООН
Ливан
Совбез ООН
