11 марта 2026 в 16:07

МИД поставил ООН ультиматум после смертельного удара ВСУ по Брянску

МИД: молчание ООН в связи с атакой на Брянск будет потаканием Киеву

Молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева, передает пресс-служба МИД России. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.

Молчание будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Зеленского и его кукловодов, стремящихся к эскалации конфликта, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не видеть число убитых и раненых мирных россиян. Дипломат задалась вопросом, почему организация не выполняет свою работу и не реагирует на этот инцидент.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России могут нанести массированный удар высокоточными боеприпасами по энергетическим объектам Украины в ответ на ракетную атаку ВСУ на Брянскую область. По его мнению, РФ не оставит без внимания и элементы транспортной системы украинских войск.

