Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране

Швейцария временно закрывает свое посольство в Иране на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД конфедерации. Но Берн продолжит поддерживать канал связи между США и Ираном.

В связи с войной на Ближнем и Среднем Востоке и растущей угрозой безопасности, МИД Швейцарии принял решение временно закрыть посольство Швейцарии в Тегеране, — говорится в заявлении.

Согласно сообщению ведомства, посол и пять сотрудников швейцарской дипмиссии покинули Иран. Дипломаты смогут вернуться к работе после стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что правительство Швейцарии расширило санкционный список против Ирана, включив в него 26 новых военных и трейдинговых компаний, а также частных лиц. Рестрикции, вступивщие в силу с вечера 10 марта, запрещают финансовые и долговые сделки с фигурантами, а также их проживание и транзит через территорию страны. В распоряжении от 9 марта уточняется, что под ограничения подпали организации, сотрудничающие с Министерством обороны Ирана. Санкции направлены на ужесточение давления в условиях текущей эскалации.