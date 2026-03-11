Стали известны участники форума «Здоровое общество»

В форуме «Здоровое общество», который состоится 16–17 марта на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», примут участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева и другие. Организатором мероприятия выступила экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Минздрава РФ. Одним из информационных партнеров стал NEWS.ru.

Тематика форума «Здоровое общество» полностью соответствует стратегическим приоритетам государственной политики в сфере здравоохранения. Обсуждение вопросов профилактики, доступности медицинской помощи и формирования культуры здорового образа жизни имеет прямое значение для достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Практический характер Форума позволяет объединить экспертный потенциал отрасли и сформировать решения, направленные на устойчивое развитие системы здравоохранения, — отметил советник президента Антон Кобяков.

Ранее форум «Здоровое общество» представил деловую программу, в которую войдут свыше 20 тематических сессий. Проект «Здоровое общество» нацелен на создание продуктивного диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС.