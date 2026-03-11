Слуцкий предрек Киеву печальный финал после атаки на объекты «Газпрома» Слуцкий предупредил Украину об ответе после атаки на инфраструктуру «Газпрома»

Россия не оставит без ответа попытки Украины атаковать инфраструктуру «Голубого» и «Турецкого» потоков «Газпрома» в Черном море, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также назвал действия Киева «энергетическим терроризмом».

Укрофюрер не оставляет попыток срыва трехстороннего процесса по украинскому урегулированию. Это новая провокация. Без ответа не останется, безусловно, — сказал Слуцкий.

«Газпром» сообщал об атаках на три компрессорные станции за последние два дня. Речь идет о станциях «Русская», «Береговая» и «Казачья». По информации компании, за последние две недели объекты на юге России подвергались атакам Киева не менее дюжины раз.

Ранее Слуцкий предупредил, что планы Великобритании и Франции отправить Украине ядерное оружие приведут к третьей мировой войне. По его словам, подобные шаги политиков крайне опасны и бездумны.

До этого парламентарий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.