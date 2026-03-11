«У меня много друзей»: как живет Долина после потери квартиры, здорова ли

Певица Лариса Долина впервые рассказала, как чувствует себя после проигрыша квартиры в суде, и о человеке, который первым поддержал ее. Что об этом известно, купила ли Долина новую квартиру?

Как Долина себя чувствует после потери квартиры

На пресс‑конференции, посвященной фестивалю «Триумф джаза» саксофониста Игоря Бутмана, Лариса Долина раскрыла, как справилась с трудностями в момент, когда потеряла все.

«Первым, кто меня поддержал, был как раз Игорь Михайлович Бутман. Очень многие, практически все меня поддержали, за что я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. У меня не было сомнений, но я убедилась, что у меня очень много друзей среди музыкантов и моих коллег по цеху. Я даже имею в виду не джазового, а популярного. Справилась, как видите. Жива-здорова, даже улыбаюсь. Так что все хорошо, спасибо», — рассказала певица.

Ранее Бутман публично осудил хейтеров артистки из-за ситуации с квартирой в Хамовниках. «Они готовы при первой возможности втоптать своего кумира в грязь, причем многие это делают лишь для того, чтобы быть в тренде, пропиариться и собрать условные „лайки“», — заявил джазмен.

Он призвал артистов не просто пожалеть Долину, но и помочь ей — сброситься на квартиру. «Я уверен, что все артисты должны встать на защиту Ларисы Долиной. И если есть мнение, что правосудие несправедливо к человеку, который приобрел у нее квартиру, давайте поможем разобраться и рассчитаться», — сообщил Бутман.

Директор певицы Сергей Пудовкин накануне отметил, что для Долиной тема с потерянной недвижимостью по‑настоящему болезненная. «Я лично, исключительно от себя, могу сказать: тема с квартирой для Ларисы Долиной на всю жизнь больная и очень тяжелая», — подчеркнул он.

Касательно слухов о том, что друзья могут подарить Долиной новую квартиру в Москве, представитель артистки предпочел воздержаться от комментариев. «По подаркам — оставим это тому, кто дарит или получает», — добавил Пудовкин.

Где сейчас живет Долина

Как ранее писал NEWS.ru, Долина после потери своей пятикомнатной недвижимости в центре Москвы прописалась в маленькой двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме 1961 года в Лефортово. По данным источника, артистка оформила новую регистрацию 25 декабря. В материале сказано, что такая квартира, как в Лефортово, сейчас стоит около 18 млн рублей.

Певица приобрела эту квартиру еще 20 лет назад, но никогда в ней не жила. Пока, по словам Долиной, она снимает квартиру в Москве. Певица признавалась, что в будущем планирует выкупить помещение, но на данный момент у нее не хватает денег.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Мы сейчас берем в аренду квартиру. <...> Когда сможем [собственное] жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Пока нам ее сдают на очень хороших условиях», — сообщила артистка.

Долина не стала раскрывать район, в котором живет, но отметила, что он хороший. Продюсер Сергей Дворцов считает, что она сняла квартиру в радиусе «Тверской» или «Маяковской» станций метро Москвы. «Стоимость в месяц такой роскоши может обойтись в 250–350 тысяч за четырех- или пятикомнатную квартиру», — добавил он.

При этом у Долиной есть загородный дом в подмосковном поселке Славино. Соседи рассказали, что почти не общаются с певицей. Они отметили, что артистка быстро проезжает по улице на одном из своих минивэнов, которые местные жители прозвали «танками», и сразу скрывается за воротами участка. Прежде Долину часто видели за рулем Chevrolet Express, а в последнее время — за вождением Toyota Alphard стоимостью около 16–17 млн рублей.

