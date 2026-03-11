Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 20:21

Стало известно о новой встрече Дмитриева во Флориде

Reuters: Дмитриев ведет переговоры с Администрацией США во Флориде

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев находится во Флориде, сообщили в агентстве Reuters. По информации журналистов, он ведет переговоры с представителями администрации США.

В агентстве уточнили, что встреча идет в рамках рабочей группы России и Соединенных Штатов по экономике. Других подробностей переговоров не приводилось.

Ранее Дмитриев сообщил, что телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом были «решающими». По его словам, беседа состоялась в ключевой момент.

Также глава РФПИ заявил, что в ближайшее время Евросоюзу придется возобновить импорт энергоносителей из России из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Так он отреагировал на призыв министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто немедленно снять запрет на российские энергоносители, чтобы избежать роста цен в Европе.

Дмитриев спрогнозировал серьезное падение промышленного производства в Германии из-за отказа от российских энергоносителей. Он опубликовал график, демонстрирующий планомерное снижение индустриального сектора ФРГ.

