Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 20:46

В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ

Двое сотрудников администрации Васильевки погибли при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два сотрудника администрации Васильевского муниципального округа в Запорожской области погибли после атаки ВСУ на автомобиль, сообщила глава округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. У одного из них осталась дочь — скоро ей исполнится год.

Сегодня трагедия у нас в администрации: так как вследствие прилета по автомобилю, который двигался, и наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника погибли, — рассказала Романиченко.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели от атаки ВСУ иностранного волонтера, который являлся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис. По его словам, мужчина находился за рулем автомобиля, по которому ударили украинские войска.

Также лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что атака на Брянск стала очередным кровавым военным преступлением ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский и его единомышленники — это ключевое препятствие на пути к миру.

Запорожская область
атаки
ВСУ
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Суд Болгарии одобрил выдачу россиянина властям США
МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать
Трамп попытался натравить НАТО на Испанию
В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире
Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ по Белгородской области
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ под Воронежем
Зеленский заложил на «восстановление» трубопровода «Дружба» не один месяц
В Москве под колесами поезда погибли четыре человека
В РСТ придумали, как спасать застрявших за границей россиян
Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше
Изнасилованную девушку обезглавили и повесили на дереве после йога-тура
В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ
В АТОР сообщили о наказании для отелей в Дубае, обидевших россиян
Лидеры G7 приняли решение по санкциям против РФ на фоне кризиса с нефтью
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.