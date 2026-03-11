В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ Двое сотрудников администрации Васильевки погибли при атаке ВСУ

Два сотрудника администрации Васильевского муниципального округа в Запорожской области погибли после атаки ВСУ на автомобиль, сообщила глава округа Наталья Романиченко в Telegram-канале. У одного из них осталась дочь — скоро ей исполнится год.

Сегодня трагедия у нас в администрации: так как вследствие прилета по автомобилю, который двигался, и наши сотрудники ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни нашего населения, прямое попадание в машину, и, к сожалению, два наших сотрудника погибли, — рассказала Романиченко.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели от атаки ВСУ иностранного волонтера, который являлся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис. По его словам, мужчина находился за рулем автомобиля, по которому ударили украинские войска.

Также лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что атака на Брянск стала очередным кровавым военным преступлением ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского. Парламентарий подчеркнул, что Зеленский и его единомышленники — это ключевое препятствие на пути к миру.