11 марта 2026 в 13:04

В Госдуме жестко отреагировали на атаку ВСУ на Брянск

Депутат Миронов: атака на Брянск стала очередным кровавым преступлением ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Атака на Брянск стала очередным кровавым военным преступлением ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского, заявил RT лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, Зеленский и его единомышленники — это ключевое препятствие на пути к миру.

Я выражаю самые глубокие соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Пока у власти находится Зеленский и его люди, ни о какой безопасности для Украины и России не может быть и речи, — отметил Миронов.

Он подчеркнул, что атака произошла практически на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп обсудили перспективы урегулирования украинского конфликта. По мнению парламентария, в ответ на это ВСУ нанесли удар по мирному населению, чтобы спровоцировать Россию на эскалацию.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ намеревались затормозить процесс мирного урегулирования конфликта с Россией, совершив атаку на Брянск. При этом, по его мнению, запущенными ракетами управляли военнослужащие Великобритании.

