11 марта 2026 в 12:43

ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области

Гладков сообщил об атаках 146 дронов ВСУ на 13 районов Белгородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов Белгородской области с помощью 146 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

Ударам подверглись 58 населенных пунктов. Помимо дронов, противник выпустил 13 боеприпасов. Системы ПВО сбили и подавили 62 беспилотника.

В Белгородском округе <...> совершены атаки 25 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены <...> В Грайворонском округе <...> выпущено шесть боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 45 беспилотников, семь из которых сбиты, — написал Гладков.

Над Борисовским и Волоконовским районами перехвачены три из девяти дронов. Еще 11 беспилотников подавлены над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красненским и Ракитянским округами. На Краснояружский и Шебекинский округа пришлись самые интенсивные атаки: выпущено семь боеприпасов и применено 55 дронов, 22 из них сбиты. Яковлевский округ атакован одним дроном.

В результате повреждены два многоквартирных и 18 частных домов. Также пострадали соцобъект, три коммерческих объекта, объект инфраструктуры, два предприятия, фермерское хозяйство, административное здание и 27 автомобилей.

Ранее глава области сообщил о гибели двух человек и еще 19 пострадавших при атаке дронов ВСУ на область. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

