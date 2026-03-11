Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:06

«Асы» среди дроноводов ВСУ попали под удар «Герани» в Сумах

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по расчетам дронов ВСУ в Сумской области

«Герань» «Герань» Фото: МО РФ
В ночь на среду российские войска нанесли удар по расчетам беспилотников Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале. По его словам, целью атаки в городе Сумы стали дроноводы, которых считали элитой своего дела. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В город Сумы прилетело по очень «борзым» дроноводам, прошедшим обучение с иностранными специалистами, считавшимся в своем деле асами. Может быть, как пилоты БПЛА они были на очень высоком уровне, но российский БПЛА «Герань» всех уровнял, — написал Лебедев.

В результате атаки, по предварительным данным, погибли 12 военнослужащих, еще около 20 получили тяжелые ранения. Кроме того, Лебедев рассказал об инциденте в городе Конотоп, где удар пришелся по зданию локомотивного депо. По имеющейся информации, в этот момент там происходила разгрузка эшелона с тяжелой военной техникой.

Координатор подполья добавил, что взрыв оказался мощным, а также нарушил работу диспетчерской службы железнодорожного узла. Точная степень разрушений пока уточняется, однако известно, что утром стрелочные переводы на станции пришлось переключать вручную.

Ранее Лебедев сообщал, что контейнерный терминал в порту Одессы попал под удар. По его словам, в тот момент там принимали грузы, также там находились иностранные военнослужащие. Минобороны РФ информацию не комментировало.

