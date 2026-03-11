СК раскрыл роль верхушки ВСУ в атаке на Брянск СК: теракт в Брянске был совершен при участии ГУР Минобороны Украины и ВСУ

Теракт в Брянске был совершен при непосредственном участии украинских военных структур, сообщила РИА Новости представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По данным следствия, к атаке причастны военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ, а также другие украинские формирования и представители высшего военно-политического руководства страны.

По данным следствия, террористический акт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины, — пояснила она.

Представитель СК подчеркнула, что все участники действовали скоординированно подобно преступной группе. По ее словам, злоумышленники преследовали цель запугать мирных жителей и нарушить нормальное функционирование российских органов власти.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате атаки шесть человек погибли, 42 пострадали, из них 29 госпитализированы. По его словам, пожарные расчеты ликвидировали возгорание, возникшее при атаке. Движение автобусов и автомобилей организовано в штатном режиме.