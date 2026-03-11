Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:20

Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине

Песков: РФ признательна Трампу за усилия в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Кремль признателен Белому дому.

Мы приветствуем эти усилия, мы признательны за них, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. По его словам, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.

До этого стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке. Нынешние переговоры стали первым известным контактом с момента активизации военных действий против Ирана.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
США
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме разнесли ВСУ после атаки на Брянск
«Радио Судного дня» вышло в эфир с максимально понятным словом
У россиян осталось два года на освоение земли
«Снова включаем сирены»: в Сочи бьют тревогу из-за беспрецедентной атаки
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.