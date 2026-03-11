Песков оценил миротворческие усилия Трампа по Украине Песков: РФ признательна Трампу за усилия в урегулировании конфликта на Украине

Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Кремль признателен Белому дому.

Мы приветствуем эти усилия, мы признательны за них, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что военная операция на Украине должна быть доведена до успешного завершения. По его словам, это позволит предотвратить атаки Киева на российские территории, подобные ракетному обстрелу Брянска.

До этого стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп возобновили контакт после длительного перерыва. Телефонный разговор между политиками продлился около часа, став первым с начала эскалации на Ближнем Востоке. Нынешние переговоры стали первым известным контактом с момента активизации военных действий против Ирана.