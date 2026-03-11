Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:33

Песков заявил о необходимости самоцензуры в СМИ

Песков: в военное время в СМИ должна действовать самоцензура

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В условиях военного времени, когда проводится специальная военная операция, российским СМИ необходимо проявлять самоцензуру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что этот этап неизбежно завершится, и тогда потребуется разработать механизмы и инструменты для поддержки СМИ, а также создать благоприятные условия для их развития, передает РИА Новости.

Сейчас по объективным причинам количество медиа действительно сокращается, сокращается резко. Действует и должна действовать самоцензура в СМИ, должна действовать принудительная цензура в СМИ. Это обязательно. Время военное, — прокомментировал Песков.

Ранее Песков заявил, что статья Financial Times, обвиняющая российское медиаконсалтинговое агентство в участии в кампании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, основана на недостоверной информации. Он отметил, что такие случаи часто приводят к ошибочным заключениям в западных СМИ, включая авторитетные издания.

До этого стало известно, что госдепартамент США разрабатывает онлайн-ресурс для жителей стран Евросоюза и других государств, чтобы предоставить доступ к запрещенной информации, включая материалы, разжигающие ненависть и пропаганду терроризма. Проект направлен на борьбу с цензурой.

