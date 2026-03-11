«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли

Блогерша Алина Акилова в своем Telegram-канале заявила, что у ее подруги и коллеги Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка четвертой стадии. Что об этом известно, выживет ли Лерчек?

Что со здоровьем Лерчек, правда ли у нее рак желудка

По словам Акиловой, сейчас блогершу мучают сильные боли, из-за которых она вынуждена принимать тяжелые анальгетики.

«По поводу Лерчек. Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит», — написала Алина.

В комментариях к посту она уточнила, что у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких и других органах. Она считает, что Лерчек потеряла драгоценное время из-за того, что не могла выйти из-под домашнего ареста для сдачи анализов. Все, что ее поклонники могут сделать сейчас, добавила блогерша, — это молиться за здоровье Чекалиной.

Ранее гражданский муж Лерчек и отец ее новорожденного ребенка Луис Сквиччиарини сообщил, что после родов Чекалина почувствовала себя плохо, у нее начались боли и она легла в клинику. По словам Луиса, тревожные сигналы они получили еще во время родов.

«В день родов наш врач заметила что-то не то с плацентой Леры, поэтому отдала ее на гистологию (сразу скажу, что наш сын здоров). Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз — результат подтвердился. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — рассказал Сквиччиарини.

Выживет ли Лерчек

Врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил NEWS.ru, что беременность Лерчек могла затруднить раннюю диагностику рака желудка. Кроме того, по его словам, гормоны роста, которые нужны для развития плода, могли способствовать росту опухоли.

«Рак желудка относится к категории плохо поддающихся лечению. На время может поддаваться: там зависит от того, содержат ли клетки так называемые мишени для таргетной терапии. Тогда можно потянуть. Но стратегически четвертая стадия практически не лечится. При этом есть скрытая форма болезни. Беременность усложняет ситуацию, потому что многие исследования не проведешь из-за рентгеновской нагрузки. Тут есть масса нюансов, которые могут привести к тому, что на ранней стадии не удастся определить онкологию», — рассказал Черемушкин.

Он отметил, что среди симптомов рака желудка могут быть узлы или язвы на стенке органа, сопровождающиеся болью, кровью, рвотой с кровью. Однако, по словам онколога, существуют виды роста, называемые инфильтративными, когда стенка желудка просто утолщается. Таким образом, пояснил Черемушкин, даже при эндоскопических или радиологических исследованиях можно допустить ошибку в диагностике.

Врач также заявил, что одной из возможных причин развития рака желудка у Чекалиной могло стать влияние плохой экологической среды.

«Из-за чего мог возникнуть рак желудка у блогера Лерчек? Львиную долю онкологических заболеваний занимают те, что встречаются с внешней средой: это кожа, желудочно-кишечный тракт, легкие. Она самая агрессивная и опасная. Особенно это касается курильщиков, у них высокие риски. Плюс генетика, хронические воспалительные фоновые процессы, которые могут тянуться с детства. Некоторые люди, если они обеспеченные, часто позволяют себе не то, что полезно, а то, что вкусно и очень вредно», — отметил Черемушкин.

Повлияет ли болезнь Лерчек на уголовное дело

Адвокат и правозащитник Леонид Ольшанский предположил в разговоре c NEWS.ru, что судебные заседания по делу блогера Валерии Чекалиной будут отложены на несколько месяцев в связи с ее онкологическим заболеванием. Он добавил, что ни грудной ребенок, ни рак в последней стадии — не основание для прекращения уголовного дела.

«Думаю, что заседания будут переносить, ей нужно лечение, химиотерапия. Перенесут на пару месяцев, потом еще на пару месяцев. А время всегда работает на человека», — сказал Ольшанский.

Адвокат отметил, что в случае обвинительного приговора суд примет во внимание наличие у Чекалиной несовершеннолетних детей. С учетом этого обстоятельства, по его словам, блогеру могут дать отсрочку исполнения приговора на несколько лет.

