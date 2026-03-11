Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:23

Бывший главный кадровик МО ответил на обвинение во взятке в 80 млн рублей

Бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов не признал вину в получении взятки

Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов Фото: Алексей Филиппов /РИА Новости
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов не признал вину в получении взятки в размере свыше 80 млн рублей, передает ТАСС. Предприниматель Лева Мартиросян, который проходит по делу как обвиняемый в даче особо крупной взятки, также отрицает свою причастность к преступлению.

Виновным себя категорически не признаю, — ответил он на вопрос судьи.

Кузнецов находится в СИЗО с мая 2024 года. По версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу на сумму более 372 млн рублей. По статье «Получение взятки» бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил об отстранении от должности главы Осташковского городского округа Алексея Титова. Причиной кадрового решения стало задержание политика по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Минобороны
взятки
обвинения
Юрий Кузнецов
