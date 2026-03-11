Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:21

«Сразу появляются крылья»: Долина рассказала о роли джаза в своей карьере

Долина заявила, что джаз дал ей возможность петь разные жанры

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Джаз дает исполнителю широкие творческие возможности и формирует универсальные вокальные навыки, заявила на пресс-конференции ТАСС в преддверии XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза» певица Лариса Долина. Артистка напомнила, что ее профессиональный путь начался именно с этой музыки, передает корреспондент NEWS.ru.

Моя творческая карьера началась с джаза, и я счастлива, что именно так случилось. Потому что джаз — это такое искусство, которое дает очень много возможностей, — сказала певица.

Умеющим играть и петь джаз музыкантам и исполнителям «подвластны абсолютно все жанры», добавила Долина. По словам певицы, благодаря этому жанру она научилась исполнять рок и популярную музыку.

А «Триумф джаза» для меня — это, во-первых, еще одна возможность встретиться со своими друзьями, музыкантами, с которыми я уже много лет и творчески, и человечески дружу, и еще раз побыть в самом любимом жанре своем, в котором я не только живу, а еще и летаю. То есть у меня сразу появляются крылья, и происходит такое, знаете, физиологическое и психологическое омоложение полностью, когда я пою джаз, — заключила Долина.

Ранее сообщалось, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. По данным исследования, публикации с упоминанием певицы встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.
Лариса Долина
джаз
музыка
певицы
артисты
фестивали
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.