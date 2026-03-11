«Сразу появляются крылья»: Долина рассказала о роли джаза в своей карьере Долина заявила, что джаз дал ей возможность петь разные жанры

Джаз дает исполнителю широкие творческие возможности и формирует универсальные вокальные навыки, заявила на пресс-конференции ТАСС в преддверии XXVI Международного фестиваля «Триумф джаза» певица Лариса Долина. Артистка напомнила, что ее профессиональный путь начался именно с этой музыки, передает корреспондент NEWS.ru.

Моя творческая карьера началась с джаза, и я счастлива, что именно так случилось. Потому что джаз — это такое искусство, которое дает очень много возможностей, — сказала певица.

Умеющим играть и петь джаз музыкантам и исполнителям «подвластны абсолютно все жанры», добавила Долина. По словам певицы, благодаря этому жанру она научилась исполнять рок и популярную музыку.

А «Триумф джаза» для меня — это, во-первых, еще одна возможность встретиться со своими друзьями, музыкантами, с которыми я уже много лет и творчески, и человечески дружу, и еще раз побыть в самом любимом жанре своем, в котором я не только живу, а еще и летаю. То есть у меня сразу появляются крылья, и происходит такое, знаете, физиологическое и психологическое омоложение полностью, когда я пою джаз, — заключила Долина.

Ранее сообщалось, что Долина возглавила рейтинг самых упоминаемых женщин в социальных сетях за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года. По данным исследования, публикации с упоминанием певицы встречаются более 1,7 млн раз в русскоязычном сегменте соцсетей. На втором месте — представитель МИД РФ Мария Захарова с 1,5 млн упоминаний, на третьем — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1,4 млн.