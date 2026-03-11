Юрист раскрыл, обязаны ли артисты переводить псевдонимы на русский язык Юрист Тарасов: артисты не всегда обязаны переводить псевдонимы на русский язык

Артисты далеко не всегда обязаны переводить свои псевдонимы или названия групп на русский язык, заявил Авторадио юрист Владимир Тарасов. При этом он напомнил, что, согласно новому закону об использовании иностранных слов в рекламе, все английские публичные наименования должны быть переведены на русский.

У нас русский язык должен быть главенствующим. То есть большим шрифтом должен быть русский, а английский — ниже и меньшим. Что касается наименований артистов: если товарный знак зарегистрирован как бренд, то, как правило, перевод не требуется. Практика здесь разнится. Некоторые зарубежные бренды сами до конца не понимают, как именно нужно действовать, — отметил Тарасов.

Он пояснил, что, если артист зарегистрировал свой товарный знак через Роспатент, то он формально не нарушает законодательство. Тем не менее медийным личностям рекомендуется использовать перевод во избежание возможных штрафов и претензий, заключил эксперт.

Ранее продюсер Игорь Матвиенко заявил, что в названии группы «Иванушки International» можно зачеркнуть слово International. По его словам, переименование группы может произойти на фоне общественной дискуссии об использовании англицизмов.