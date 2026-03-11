Автоэксперт оценил идею штрафовать за парковку с учетом доходов водителей

Введение штрафов за неоплаченную парковку с учетом доходов водителей не имеет никакого смысла в России, заявил Авторадио вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Так он отреагировал на соответствующую инициативу Общественной палаты РФ. По его словам, авторы этой идеи оторваны от реальной жизни в стране.

Зачастую обладатели Bentley и Rolls-Royce считаются безработными с доходами ниже прожиточного минимума. Как так происходит? Легко. ФНС далеко не всегда у нас таких граждан выявляет. Поэтому бессмысленно говорить о том, что надо как в Европе брать штраф соразмерно доходу человека. Это история популярна в скандинавских странах, но там все доходы абсолютно известны, а в России все совсем не так. Инициатива дурная, — высказался Шапарин.

Ранее автоюрист Сергей Радько заявил, что ужесточение наказания за слепящие или неисправные фары само по себе не исправит ситуацию со стареющим автопарком. Эксперт подчеркнул, что нынешняя экономическая ситуация не позволяет большинству водителей просто купить новую машину.