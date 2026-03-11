Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Депутат призвал запретить европейцам приезжать в Россию за дешевым бензином

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Полякам, немцам и другим европейцам, которые едут в Калининградскую область за дешевым бензином, необходимо закрыть въезд в РФ, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович. По его словам, недопустимо продавать топливо представителям враждебных государств, которые экономят средства, чтобы затем направлять их на нужды ВСУ.

Считаю, что мы должны запретить въезд в Калининградскую область полякам, немцам и жителям других стран ЕС, которые едут к нам за бензином. Почему мы должны продавать им топливо, когда их государства спонсируют удары Украины по нашим гражданам? Вот сейчас ВСУ совершили атаку на Брянск, в очередной раз погибли люди. Мы же понимаем, что Украину вооружает ЕС. Европейцы также участвуют в боевых действиях на стороне киевского режима. Конечно, вопрос о закрытии границ должны решать наши высшие государственные органы, но эту инициативу можно поставить на обсуждение. Мы обратимся к ФСБ и тем, кто регулирует такие процессы, — высказался Малинкович.

По его словам, пока конфликт с Украиной продолжается, въезд европейцам стоит разрешать только в рамках туристических поездок, но не для покупки топлива. Депутат также предложил альтернативные меры: либо полностью отказать жителям ЕС в покупке бензина в РФ, либо продавать его с наценкой в 30–50%.

На мой взгляд, пока конфликт с Украиной продолжается, европейцев пускать в Россию нельзя. Если они какой-то тур покупают, пожалуйста, пусть приезжают. Кто мечтает перебраться в РФ, получить наше гражданство — это другое дело. А тех, кто просто пользуется нашей добротой, надо гнать. Либо хотя бы продавать им бензин с наценкой в 30–50%. Надо работать над тем, чтобы снизить стоимость топлива для наших граждан, — подытожил Малинкович.

Ранее сообщалось, что жители Германии и Польши устремились в Калининградскую область в связи с резким увеличением стоимости бензина из-за конфликта на Ближнем Востоке. Всего за 10 дней цены на топливо в странах Европейского союза возросли на 15–20%.

