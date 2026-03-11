«Уже сходит с ума»: в США раскрыли причину паники Зеленского Дэвис: операция США в Иране вгоняет Зеленского в панику

Военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет украинского президента Владимира Зеленского в панику, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deep Dive эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.

Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке, а заодно и Израиль, — сказал Дэвис.

Подполковник также отметил замедление темпов наступления на фронте. Его собеседник, полковник армии США в отставке и военный теоретик Дуглас Макгрегор допустил скорое продвижение российских сил в Запорожской области. Он также предположил, что скоро под контроль ВС РФ перейдет Одесса.

Ранее Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Таким образом, по словам украинских журналистов, Киев решил «выслужиться» перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.