11 марта 2026 в 13:39

«Уже сходит с ума»: в США раскрыли причину паники Зеленского

Дэвис: операция США в Иране вгоняет Зеленского в панику

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет украинского президента Владимира Зеленского в панику, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deep Dive эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.

Зеленский уже сходит с ума, потому что больше не получает ракеты-перехватчики, так как все эти боеприпасы тратим мы с Израилем из-за конфликта на Ближнем Востоке, а заодно и Израиль, — сказал Дэвис.

Подполковник также отметил замедление темпов наступления на фронте. Его собеседник, полковник армии США в отставке и военный теоретик Дуглас Макгрегор допустил скорое продвижение российских сил в Запорожской области. Он также предположил, что скоро под контроль ВС РФ перейдет Одесса.

Ранее Зеленский предложил организовать антидроновую борьбу в Персидском заливе. Таким образом, по словам украинских журналистов, Киев решил «выслужиться» перед США на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

