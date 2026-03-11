Олимпиада и Паралимпиада — 2026
«Зачем тянуть волынку?»: Чехова «похоронила» моногамные отношения

Телеведущая Чехова заявила об окончании эпохи моногамных отношений

Анфиса Чехова Анфиса Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эпоха моногамных отношений ушла, заявила в подкасте «Слово» телеведущая Анфиса Чехова. Недавно вышедшая замуж звезда сообщила, что современные люди, находясь под влиянием «эры Водолея», стремятся получать максимум быстрых впечатлений, не желая тратить время на построение долгосрочных и глубоких связей.

По мнению Чеховой, современный формат отношений становится более поверхностным, и обществу остается лишь принять эти изменения как неизбежную данность. Сама Анфиса при этом отмечает, что пока не рассматривает для себя ничего, кроме моногамии, однако убеждена, что для будущих поколений — ее внуков и правнуков — такой подход станет абсолютной нормой.

Зачем тянуть эту волынку, если я здесь уже все понял? Если я раскусил, получил здесь какой-то короткий опыт и пойду за следующим. Люди перестали идти в глубокий опыт, а предпочитают поверхностный. И это часть нашего времени, с этим надо смириться, — подчеркнула Чехова.

Ранее Чехова рассказала подписчкам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что официально вступила в брак с продюсером Александром Златопольским. Пара зарегистрировала отношения 5 февраля в ЗАГСе Барвихи. Чехова выразила радость от свершившегося события и отметила, что это ее первый официальный брак.

