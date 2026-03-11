Бывшего замгубернатора Курской области доставили в суд под конвоем Бывшего замгубернатора Дедова доставили в суд в сопровождении конвоя

Бывшего заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова доставили в Ленинский районный суд города под конвоем, передает РИА Новости. Его обвиняют в получении взяток. До суда Дедов находился в СИЗО-1.

Дело бывшего замгубернатора начали рассматривать в феврале. По версии следствия, Дедов получал взятки от предпринимателей за общее покровительство. Вместе с этим рассматривается дело бывшего заместителя губернатора Алексея Смирнова.

Ранее Дедов на суде по делу о хищениях при строительстве укрепрайонов заявил, что полученные в виде откатов деньги полностью передавал экс-главе региона Алексею Смирнову. По словам подсудимого, поручение следить за строительством оборонительных сооружений исходило от предыдущего губернатора Романа Старовойта, а все суммы уходили его преемнику.

Кроме того, бывший вице-губернатор Курской области, обвиняемый в хищениях при строительстве фортификаций, заявил в суде, что информировал Старовойта о критических проблемах на объектах. По его словам, он делал это лично. Также он сообщал об этом и заместителю главы региона Алексею Смирнову.