11 марта 2026 в 17:18

«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу

Трамп: война с Ираном закончится скоро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Война с Ираном закончится уже скоро, заявил Axios президент США Дональд Трамп. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также заявил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.

Когда я захочу, чтобы она закончилась, она закончится, — заявил хозяин Белого дома.

По словам американского президента, операция проходит отлично. США и Израиль идут на опережение и уже нанесли больше ущерба, чем предполагали, констатировал политик.

Трамп полагает, что Иран настроен враждебно не только по отношению к Израилю и США, но и ко всем государствам Персидского залива и вообще ко всему ближневосточному региону. По мнению главы Белого дома, Тегеран «охотился за остальной частью Ближнего Востока».

Ранее главы группы советников командования иранского КСИР Али Фадафи заявлял, что Белый дом во главе с Трампом уже хочет прекращения боевых действий на Ближнем Востоке. По его словам, американцы стремятся к прекращению огня с 10 марта. Он уверен, что причиной стало ожесточенное сопротивление Ирана.

