11 марта 2026 в 17:48

«Вместо цензуры»: Израилю пришлось пересмотреть тактику войны

Профессор Малинен: Израиль изменил стратегию после иранских ударов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль сменил тактику после ответных атак Ирана, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Так в социальной сети X он прокомментировал публикацию Sky News о том, что ночью 11 марта Иран нанес по объектам США и Израиля «самый мощный» удар с начала военной операции.

Иран обрушивает на Израиль такой разрушительный удар, что тот, похоже, решил изменить свою тактику. Вместо цензуры он теперь стремится вызвать сочувствие, — написал он.

Тем временем глава Центрального командования Пентагона Брэд Купер рассказал, что американские военные поразили более 5,5 тыс. целей в ходе операции «Эпическая ярость» Иране. По его информации, в число ликвидированных во время операции объектов также вошли 60 кораблей. В их числе — четыре катера класса «Сулеймани».

До этого Корпус стражей Исламской революции сообщил, что большое количество американских военных погибло в результате атаки Ирана на базу Соединенных Штатов в районе Аль-Адири в Кувейте. Ранения также получили по меньшей мере 100 солдат. Отмечается, что КСИР нанес удар двумя ракетами.

