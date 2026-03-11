Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 18:55

Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО

Военэксперт Леонков: израильская ПВО ослаблена из-за нехватки ракет

Фото: IMDO/Keystone Press Agency/Global Look Press
У Израиля имеются серьезные проблемы с противовоздушной обороной, сообщил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, ей не хватает ракет для перехвата иранских боеприпасов, и США пытаются решить эту проблему.

У Израиля сейчас довольно серьезные проблемы с противовоздушной обороной, и США активно пытаются найти дополнительные ракеты и комплекты ПВО, чтобы усилить израильскую оборону, — отметил Леонков.

В то же время у Тегерана, который в ночь на 11 марта применил для удара по Израилю сверхтяжелые ракеты «Хорремшехр-4», дефицита в снарядах не наблюдается, подчеркнул он.

Насколько хватит иранских запасов, точно сказать сложно. Но заявления о том, что у Исламской Республики якобы «ничего не осталось», выглядят крайне сомнительно, — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что в ходе масштабной атаки на Израиль и базы США Корпус стражей Исламской революции применил ракеты «Хорремшехр-4». Ударам предположительно подверглись мишени в Тель-Авиве и Хайфе. Иранские военные утверждают, что все выпущенные боеприпасы поразили свои цели.

