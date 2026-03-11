Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 17:40

Стало известно, сколько БПЛА сбили возле станции «Русская»

Минобороны: возле станции «Русская» сбили 10 беспилотников

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Пять вражеских беспилотников сбили системы ПВО, два перехватили расчетами авиации, а еще три уничтожили мобильные огневые группы в районе компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края, сообщили в Минобороны РФ. Одновременно с этим была успешно отражена массированная атака 14 дронов на станцию «Береговая» в Туапсе.

Четыре атаковавших украинских БПЛА самолетного типа было сбито средствами российских зенитных ракетных войск, два украинских БПЛА перехвачено истребительной авиацией и три, в том числе два непосредственно над компрессорной станцией, уничтожены расчетами мобильных огневых групп, — сказано в публикации.

Благодаря слаженным действиям военных, ни один из объектов станции не пострадал.

Ранее стало известно, что ВСУ за минувшие сутки атаковали 13 районов Белгородской области с помощью 146 беспилотников. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что, по предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Ударам подверглись 58 населенных пунктов.

